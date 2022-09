Luva finge abandono, joga Falcão para escanteio e assina com outro empresário

- Publicidade -

O futuro profissional de Luva de Pedreiro já está definido, e, se esta é a notícia que você tanto esperava da coluna LeoDias, então: RECEBA! O maior influenciador esportivo do Brasil nunca pensou em desistir da carreira. A verdade por trás disso é que Iran Ferreira simplesmente montou toda a estratégia para poder ser empresariado pelo tiktoker mais seguido do mundo: o senegalês Khaby Lame, que acumula 149 milhões de fãs. Com isso, é oficial que Falcão foi passado para trás.

A sondagem teve início em agosto, quando Luva foi recebido pelo influenciador em sua casa em Milão, na Itália. Nossa reportagem logo descobriu que o suposto “abandono” de carreira foi idealizado para que o influenciador brasileiro pudesse sair numa boa com as pessoas que o ajudaram – ou seja, o próprio Falcão e sua equipe.

Mesmo sem contrato com o ex-jogador de futsal e empresário, a carreira de Iran Ferreira, desde o imbróglio com Allan Jesus, ficou sob responsabilidade de Marcelo Seiroz, na Desafio Um Pra Um. Já a rescisão poderá acontecer a qualquer momento, como já adiantado neste espaço. Luva não quer problemas, por isso pretende cumprir todos os compromissos firmados com as marcas.

Conheça Khaby Lame!

Khaby Lame e Luva chegaram a gravar um vídeo de humor juntos. Na cena, o brasileiro interpreta um “visitante intrometido” na casa de Lame.

A carreira de tiktoker do senegalês bombou quando ele começou a satirizar vídeos virais, desmistificando truques que supostamente facilitariam nossa vida. Nessas publicações, Khaby não diz uma palavra sequer e sempre olha para a câmera com uma expressão engraçada – sua marca registrada.

Só no Instagram, Khaby Lame movimenta cerca de 79 milhões de seguidores. Fã de Will Smith, com quem sonha atuar em um filme, o senegalês falou, em recente entrevista, sobre a responsabilidade que tem em mãos devido ao seu poder de influência.

“Não é simples influenciar as pessoas. Brinco nos meus vídeos e sempre procuro não desrespeitar ninguém, não cair em nenhuma forma de discriminação”, disse Khaby.

Fonte: Metrópoles – coluna do Leo Dias