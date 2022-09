Lula reencontra Marina Silva e recebe propostas da ex-ministra do Meio Ambiente para o setor

O reencontro entre Lula e Marina representa uma reaproximação dos dois políticos após anos de afastamento. Marina foi ministra do Meio Ambiente do governo do ex-presidente entre 2003 e 2008. No ano seguinte, deixou o PT e foi candidata à Presidência da República em 2010, pelo PV, enfrentando Dilma Rousseff, candidata petista. Candidatou-se ao mesmo cargo pelo PSB em 2014 e pela Rede em 2018.

“Hoje, a meu convite, depois de muitos anos, reencontrei com Marina Silva. Relembramos da nossa história, desde quando nos conhecemos. Conversamos por duas horas e ela me apresentou propostas para um Brasil mais sustentável, mais justo e que volte a proteger o meio-ambiente”, escreveu o ex-presidente em uma rede social.

“Foi uma boa e necessária conversa onde pude apresentar propostas para um Brasil mais justo e sustentável”, disse a ex-ministra também em uma rede social.

O PT busca uma reaproximação com Marina, que é candidata ao cargo de deputada federal nas eleições deste ano, e ofereceu a ela o cargo de vice-governadora de São Paulo na chapa de Fernando Haddad, como publicou o blog da jornalista Ana Flor.

A ex-ministra negou e disse que prefere trabalhar para consolidar a Rede e, por isso, prefere ser candidata a deputada federal.