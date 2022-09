Lula lidera corrida presidencial em 13 estados; Bolsonaro, em 7

O levantamento foi feito pelo g1 neste sábado (24), em que foi possível reunir ao menos duas rodadas do Ipec nos 26 estados do país, mais o Distrito Federal. As pesquisas foram divulgadas entre 12 e 24 de setembro.

Não estão na relação as pesquisas Ipec em Mato Grosso do Sul e no Ceará — a divulgação de ambas foi suspensa pela Justiça Eleitoral. Em Mato Grosso do Sul, a suspensão atingiu todo o conjunto de pesquisas (corrida para governador em primeiro e segundo turnos, disputa para o Senado, rejeição do governo, rejeição dos candidatos ao governo e disputa para a Presidência da República entre eleitores do estado); no Ceará, a pesquisa presidencial foi suspensa.