Lula e Bolsonaro se atacam em debate da Globo, e Bonner pede respeito

“Mas é uma insanidade um presidente da República vir aqui e falar as coisas que ele fala. No dia 2 de outubro, o povo vai te mandar para casa. E eu vou fazer um decreto para acabar com o seu sigilo de 100 anos para saber o que esse homem esconde por 100 anos. Vou parar por aqui porque quero que os outros participem do debate. Presidente, por favor, minta menos”, disse.

Depois da troca de acusações William Bonner, que apresenta o debate, pediu “respeito” aos candidatos para que todos possam participar.