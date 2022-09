Lula chama bolsonaristas de “fanáticos” e “agressivos”

- Publicidade -

O candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (16/9) que apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) são “fanáticos” e “agressivos”.

Eles [bolsonaristas] são fanáticos, eles às vezes têm comportamento agressivo”, declarou o ex-presidente durante comício em Porto Alegre (RS).

“Você viu que já mataram um cara do PT em Foz do Iguaçu no aniversário dele. Você viu que agora mataram um companheiro em Feva, no Mato Grosso, e o cara, além de matar com 30 facadas, ia cortar o pescoço dele com um machado”, completou.

Os casos que o petista cita são os homicídios de Benedito Cardoso dos Santos e de Marcelo Arruda, ambos assassinados por apoiadores de Bolsonaro.

“E esse genocida diz ‘eu vou acabar com o PT’. Eu queria dizer: meu senhor presidente, o senhor não vai acabar porque no dia 2 de outubro o senhor vai ter licença para sair deste país.”