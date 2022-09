Lula, Bolsonaro e Ciro caem enquanto Tebet cresce, segundo pesquisa BTG/FSB

- Publicidade -

Na nova pesquisa eleitoral de intenção de votos no primeiro turno da FSB Comunicação para o banco BTG Pactual, divulgada nesta segunda-feira (5/9), apenas Simone Tebet (MDB) apresentou crescimento, no comparativo com o último levantamento divulgado.

Foram entrevistadas 2.000 pessoas entre sexta-feira (dia 2) e domingo (dia 4). A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE, sob número BR-BR-01786/2022.

No último levantamento, divulgado no dia 29 de agosto, Lula (PT) apresentava 43% das intenções de voto, agora tem 42%. Candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL) apresentava anteriormente 36% das intenções e agora tem 34%. Ambas oscilações permanecem dentro da margem de erro da pesquisa.

Ciro Gomes (PDT) também oscilou dentro da margem de erro e apresenta agora 8% das intenções. Anteriormente tinha apresentado 9%.

A maior diferença foi para a senadora Simone Tebet, que subiu dois pontos percentuais e agora tem 6% das intenções de voto. Anteriormente, a candidata do MDB tinha apresentado 4%.

Confira as porcentagens dos outros candidatos:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 42%

Jair Bolsonaro (PL): 34%

Ciro Gomes (PDT): 8%

Simone Tebet (MDB): 6%

Pablo Marçal (Pros): 1%

Vera Lúcia (PSTU): 1%

Soraya Thronicke (União Brasil): 1%

Os candidatos José Maria Eymael (DC), Felipe D’Ávila (Novo), Sofia Manzano (PCB) e Leonardo Péricles (UP) não pontuaram no levantamento. Nos outros dados registrados, os votos brancos e nulos somam 1%, enquanto aqueles que não sabem em quem votar ou não responderam se mantiveram desde a última pesquisa em 3%.

2º Turno

A soma dos candidatos da terceira via é de 17% na pesquisa, consolidando assim a necessidade de um segundo turno nas eleições.

Na simulação entre Bolsonaro e Lula, o petista sairia vencedor levando 53% dos votos, enquanto Bolsonaro teria 40%.

Se o cenário fosse entre Bolsonaro e Ciro, o pedetista venceria a disputa contra o presidente com 49% dos votos contra 39%. Bolsonaro perderia também contra a senadora Simone Tebet. Ela com 46% dos votos e o presidente com 40%.

No cenário de Lula e Ciro, o petista venceria por 46% a 35%. Já contra Tebet, o resultado seria de 48% para Lula e 32% para Tebet.

Rejeição aos candidatos

O candidato com menor rejeição na pesquisa Pablo Marçal (Pros), com 31%, seguido por Vera Lúcia (PSTU) com 35%. Felipe D’Ávila (Novo) e Simone Tebet (MDB) têm 36% cada.

Bolsonaro ainda mantém a maior rejeição com 55%, mesmo valor do levantamento anterior. Ciro Gomes obteve a segunda maior rejeição com 49% enquanto Lula apresentou 46%.

Avaliação do governo

Quanto perguntados sobre o que acham do governo Bolsonaro 33% responderam que consideram a gestão “ótima/boa”, uma diminuição de 1 ponto percentual no comparativo com o levantamento anterior.

19% avaliaram que o governo é “regular” enquanto 46% afirmam que é ruim/péssimo.

Fonte: Correio Braziliense