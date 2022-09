Lucio Mauro Filho revela que teve uma briga   com o pai Após aceitar baixo salário no “Zorra”

- Publicidade -

Nesta semana, Lucio Mauro Filho, 48 anos, concedeu uma entrevista ao podcast “Papagaio Falante”, no YouTube, e relembrou um momento de conflito com o pai, Lucio Mauro, após aceitar uma proposta salarial baixa para fazer parte do elenco do “Zorra Total”. No bate-papo com Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, o ator revelou o valor recebido pelo extinto humorístico da Globo.

De acordo com Lucio Mauro Filho, ele precisava de dinheiro, pois queria tentar a vida com a esposa, por isso aceitou a proposta que veio: “Eu queria morar com a Cíntia, ela ganhava dinheiro, mas não era de carteira assinada. E para a gente alugar apartamento, alguém precisa estar trabalhando. Eu ganhava R$ 1,2 mil no ‘Zorra”.“, narrou o ator logo a princípio.

No entanto, Lúcio contou que seu pai, o falecido Lúcio Mauro, não ficou nada contente quando soube de sua decisão: “Meu pai até brigou comigo quando eu fechei . Quando contei para o papai, ele ficou duas semanas sem falar comigo. ‘Idiota! Tu és um imbecil!‘”, relembrou. “Falei: ‘Pai, uma hora vai chegar , porque eles vão ficar sem graça de me pagar isso aqui’. E, quando chegar, vou falar: ‘ah, é? Agora eu quero o triplo’. Sempre foi assim na minha vida. Sempre esperei meu momento, nunca quis dar um passo maior que a perna“, acrescentou.

Lucio Mauro Filho relembra relação que tinha com o pai

Apesar da bronca sobre a remuneração, o ator afirmou que tinha uma relação bem próxima com o patriarca. Emocionado, ele discursou sobre o falecido astro do humor: “Esse nome (Lúcio Mauro) é um legado. Eu aprendi tudo com o meu pai, mais do que ser artista, eu aprendi com o meu pai a ser um ser humano humilde, a olhar para o próximo sempre com curiosidade. Nunca achar que o outro pode ser menos…”, contou com orgulho.

Por fim, o ator também revelou que, por conta de sua criação, entrou na profissão sem nenhum deslumbre: “Eu vi o meu pai f**ido, vi meu pai devendo cartão de crédito… não tinha glamour. Por isso mesmo, eu sempre soube me preparar muito, sempre soube cuidar muito bem do meu dinheiro, não subir no salto.”, disse.

Relembre – A Grande Família

Recentemente, o global também esteve no podcast “Pod Pah” e abriu o jogo sobre quem partiu o desejo de encerrar o seriado “A Grande Família”, da Globo. O intérprete de ‘Tuco’ confessou que apesar do grande sucesso da série, o clima entre os atores no final da trama não foi tão agradável. Segundo o artista, eles realizavam uma reunião anual, sempre no início do ano. E foi em uma dessas ocasiões que ele resolveu tocar no “assunto proibido”. “Eu nunca falava nada, mas, na reunião de dez anos, falei: ‘estamos pensando em terminar alguma hora?’. Ficou um clima! Aí o Nanini virou e disse: ‘acho que ainda tem lenha para queimar’. Fiquei muito sem graça”, relatou.

Porém, de acordo com o artista, logo depois ele e Marieta Severo, que dava vida a “Dona Nenê”, começaram a ficar incomodados e desejosos com a finalização do humorístico.

Fonte: Jetss