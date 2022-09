Luana Piovani manda farpa para influencer em foto com filhos e Pedro Scooby reage. Veja polêmica

- Publicidade -

Luana Piovani reagiu ao ver os filhos mais novos, Bem e Liz, abraçados a Vanessa Lopes, em foto no Rock in Rio, para onde foram na companhia do pai, Pedro Scooby, e da madrasta Cintia Dicker, que exibiu a barriga de grávida. “Quem é essa última moça?”, questionou a atriz, completando a pergunta com um emoji com os olhos arregalados.

Ao ver que alguns de seus seguidores comentaram a pergunta de Luana e insinuando que, no clique, Vanessa estava com um look bastante sexy, o surfista de ondas gigantes questionou, se mostrando incrédulo: “Ah, você julga as pessoas pela roupa? Entendi”.

Quem é Vanessa Lopes?

Vanessa Lopes pode não ser conhecida do grande público, mas entre os mais novos a dançarina, famosa por criar coreografias para os hits do momento e postá-las no Tik Tok, é quase que uma unanimidade. Com mais de 25 milhões de seguidores apenas naquela rede social – e outros 12 milhões no Instagram -, a jovem natural de Recife, em Pernambuco, já foi flagrada beijando Gabriel Medina.

Durante passagem pelo Rock in Rio deste ano, além de tirar fotos os os filhos de Luana Piovani, Vanessa Lopes também foi tietada por Sofia, filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond, e Títi, primogênita de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.

PAI DE VANESSA LOPES ALFINETA LUANA PIOVANI

Depois de ver a polêmica que Luana Piovani levantou sobre o visual da filha, o pai da tiktoker usou sua rede social para defender Vanessa Lopes. “Pra você que perguntou quem é essa moça que está quase nua na foto, é minha filha, Luana. Uma artista digital. Uma menina extremamente responsável, que tem pai e mãe, que respeita os outros, diferente do seu comentário. Vamos dar um Google antes de sair julgando as pessoas por aparência ou por roupa”, disparou Alisson Ramalho.

“Não julgue as pessoas sem você conhecer, não. Você tem que respeitar as pessoas. E quem pediu pra tirar as fotos com a Vanessa foram essas lindezas dos seus filhos, não foi a Vanessa que pediu. A gente sente muito orgulho deles terem pedido pra tirar fotos com ela. Carinho de criança, que é coisa pura, a gente não questiona, não julga”, alfinetou.

Fonte/ Portal Yahoo.com