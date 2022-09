Lívia Andrade sobre SBT: “Ganhava salário alto para fazer nada”

- Publicidade -

Nesta última quarta-feira (14/09), Lívia Andrade, 39 anos, concedeu uma entrevista ao jornal “O Globo” e expôs as frustrações que passou na antiga empresa em que trabalhou, o SBT. No bate-papo com a colunista Patrícia Kogut, a loira explicou que a rotina era imprevisível e se sentia incomodada com várias coisas.

Lívia Andrade expõe bastidores de sua saída do SBT

Segundo Lívia, ao receber o convite para migrar para a TV Globo, ela nem pensou duas vezes a respeito antes de aceitar. Na ocasião, a atriz e apresentadora explicou que sentia que já tinham se esgotado todas as suas possibilidades no canal: “Lá no SBT eu não tinha mais para onde crescer.“, disse logo a princípio.

Constantes mudanças foram decisivas para apresentadora decidir deixar a emissora

Na sequência, ela contou que as mudanças do dono do baú não a deixaram feliz: “Estava no domingo e apresentava um programa diário ao vivo. Ainda aparecia nas reprises das novelas infantis Carrossel (2012) e Chiquititas (2013). Tudo estava dando um resultado muito positivo de audiência. Eu estava muito bem nessa fase, mas eu não fiquei feliz com as mudanças feitas diariamente, inclusive durante o programa.“, revelou.

E acrescentou: “Às vezes o Silvio ligava, mudava o nome do programa, a pauta, o conteúdo e o horário. Eu chegava lá e não sabia o que ia acontecer. Eu sou uma pessoa ansiosa. Aquilo me gerou mais uma ansiedade no meio daquela coisa louca da pandemia. Estava me fazendo mal.“, expôs.

Paralisações por conta da pandemia

Posteriormente, Lívia ainda contou que, em dado momento Silvio ligou para ela para perguntar se ainda estava feliz na emissora. A comunicadora, por sua vez, havia respondido que, como funcionária, era paga para tal e devia se manter fazendo o que era solicitado. Entretanto, após algum tempo, ela lhe procurou e admitiu estar infeliz em nova conversa: “Ele respondeu: ‘Você não é obrigada a fazer’. E eu falei: ‘Então, quero parar’. Aí eu parei. Não dava mais. O programa dele não gravava e eu não estava mais todos os dias no ar.“, disse.

De acordo com a artista, já não haviam mais trabalhos para ela na empresa e isso a incomodava: “Ganhava um salário muito alto para não fazer nada naquele momento. Eu comuniquei à direção que queria sair, que estava vendo outras coisas. Me pediram calma e paciência, pois tudo voltaria ao normal. O tempo foi passando, e o negócio não voltou a ser como era antes. E que bom que não voltou.“, disparou.

Fonte: Jetss