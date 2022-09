Liga das Nações: Espanha derrota Portugal por 1×0 e avança para a semifinal

- Publicidade -

Com um gol de Morata, aos 42 minutos do segundo tempo, a seleção espanhola garantiu vaga nas semifinais da Liga das Nações, nesta terça-feira (27/9), ao derrotar Portugal, por 1 x 0, em Braga. Com o resultado, os espanhóis terminaram o Grupo 2 da Liga A em primeiro, com 11 pontos, um à frente dos portugueses e dois dos suíços, que bateram os checos por 2 x 1, em casa.