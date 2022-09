Lider do grupo na Copa América de Basquete, Brasil vence Colômbia com placar centenário

As duas seleções descansam neste domingo e voltam a jogar segunda-feira. O Brasil enfrenta o lanterna do grupo, o Uruguai, às 20h10 (com transmissão do Sportv), enquanto a Colômbia joga contra o Canadá, às 11hs.

Primeiro quarto

O Brasil teve um início irregular na partida, acertando alguns arremessos, mas também com erros de posse de bola. A Colômbia “gostou do jogo” e chegou a estar vencendo por 22 a 18, mas a seleção ajustou a marcação por zona e cresceu na reta final, principalmente com a entrada de Yago.

A vitória ao final do primeiro quarto por 25 a 22 saiu num arremesso certeiro de Lucas Mariano. E o time teve bom aproveitamento da linha de três pontos – de 50%, com 4 acertos em 8 tentativas, bem melhor do que na partida de estreia.

Segundo quarto

A mão certeira dos brasileiros continuou na segunda etapa, com três bolas do perímetro seguidas no começo. O ritmo da seleção só arrefeceu um pouco com a saída de Yago para descansar, Marcelinho Huertas teve dificuldades em armar as jogadas e acertar seu tradicional arremesso “floater” na noite.