Leverkusen define ‘preço acessível’ para vender Paulinho

O nome do atacante Paulinho é especulado em pelo menos quatro clubes brasileiros como possível reforço para a temporada 2023 e o Bayer Leverkusen, da Alemanha, dono dos direitos econômicos do jogador estipula um preço acessível para a transferência ser possível a partir de janeiro.

De acordo com o “blog do Mansell”, no Fogão.net, o time alemão aceita vender Paulinho para os interessados por 5 milhões de euros (R$ 25,5 milhões na cotação atual).

Desta forma, times como Palmeiras, Atlético-MG, Vasco e Botafogo já sabem quanto terão que desembolsar para eventualmente contratar o atacante de 22 anos.

Outra possibilidade para os clubes interessados em Paulinho é em janeiro oferecer um pré-contrato com o jovem atleta já seu vínculo com o Bayer termina em 30 de junho de 2023.

Para contratar Paulinho em 2018, o Bayer Leverkusen desembolsou 18 milhões de euros e sabe que não vai conseguir recuperar todo o investimento, por isso, aceita os 5 milhões pedidos para diminuir o prejuízo.

Paulinho vem tendo poucas chances

Depois de entrar em litígio com o time alemão que não o deixou voltar ao Brasil na última janela de transferências – Atlético-MG e Palmeiras fizeram ofertas, mas não aceitaram pagar pelos direitos à vista – Paulinho passou a ter pouquíssimas chances de atuar nesta temporada.

Outras equipes da Espanha, Portugal, Itália e Estados Unidos também chegaram a negociar com o Leverkusen, mas não agradaram ao estafe de Paulinho.

Até o momento foram apenas dois jogos em campo, ambos entrando no decorrer das partidas e totalizando apenas 69 minutos no gramado.

O atacante entrou em campo apenas no intervalo da vitória contra o SV 07 Elversberg, pela Copa da Alemanha, e aos 20 do segundo tempo da derrota contra o Hoffenheim, pelo Campeonato Alemão.

Neste período o Leverkusen disputou dez partidas.