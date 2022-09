- Publicidade -

Larissa Manoela aposta em vestido com biquíni de R$ 5 mil já usado por Adriane Galisteu.

Larissa Manoela foi uma das atrações mais aguardadas da cerimônia do Prêmio Jovem Brasileiro, que aconteceu nesta última terça-feira (27) em São Paulo. A atriz, que brilhou em “Além da Ilusão”, exibiu o novo corte de cabelo e desfilou pela premiação com um vestido amarelo ousado com um recorte estratégico.

O vestido usado por Larissa é da coleção Z.Vitor, da grife do estilista Vitor Zerbinato. A peça é curta e traz um recorte lateral cheio de plumas na região dos seios. O look da atriz, que é apaixonada por moda praia, fica completo com um top biquini malha prene.

Além do amarelo escolhido pela global, o vestido também tem uma versão “Tangerina”, onde a tonalidade laranja prevalece. Quem escolheu essa segunda versão foi Adriane Galisteu, que utilizou este look para participar da final da “Ilha Record”, no começo do mês.

O vestido custa R$ 4.995,00, mas aparece esgotado no site oficial da grife. Na página, é possível encontrar outros modelos do estilista com preços que variam de R$ 245 a R$ 3.745,00. Confira as fotos na galeria para mais detalhes!

LARISSA MANOELA REVELA TRUQUE DE ESTILO PARA BLUSAS CURTAS

Conhecida por ser um dos ícones fashion das novas gerações, Larissa Manoela revelou, em entrevista à revista Capricho, um truque indispensável para quem curte blusas mais curtas.

“Eu gosto muito de usar blusas mais curtas, não necessariamente aquelas croppeds, porque eu gosto de dar uma amarradinha nelas na frente. Mas, eu tenho um truque para quando você não quer ficar com esse nózinho na frente. Eu, geralmente, dobro para ela ficar no tamanho que eu quero. Aí, eu pego um elástico de cabelo e prendo na parte detrás, e, depois, escondo no sutiã”, explicou a atriz, à publicação.

