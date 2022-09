Lançamento: Veja o que esperar do iPhone 14

- Publicidade -

1. Scanner LiDAR

A Apple vai manter a tradição e o “círculo preto” na parte de trás do iPhone, o scanner LiDAR, será mantido. O recurso, que fica perto da câmera, foi projetado para mapear o que o telefone está focando e assim fazer medições.

Com ele, qualquer iPhone pode criar com precisão um mapa 3D de lugares e o tamanho de qualquer objeto do mundo real com precisão. O recurso pode ser usado para fotografia, para melhorar a realidade aumentada e para outros recursos inteligentes.

2. Novo recorte da câmera



Em um vazamento na mídia social chinesa Weibo, um usuário postou fotos que supostamente mostram um dos novos aparelhos, junto com um adesivo da embalagem rotulado “iPhone 14 Pro”. A imagem exibe uma barra contínua preta que conecta os dois recortes da câmera pela primeira vez.

3. Mais conteúdo na tela

Segundo o portal de tecnologia Macworld, porém, a Apple pretende expandir visualmente as áreas escurecidas ao redor dos recortes para hospedar conteúdo. Assim, a empresa pode tornar esse espaço um pouco mais largo para encaixar os ícones de status nos lados esquerdo e direito e criar um design de “furo e pílula”.

4. Tamanho da tela



Com base nos últimos modelos lançados, são esperados um ‌iPhone 14‌ de 6,1 polegadas, um iPhone Max de 6,7 polegadas, um iPhone 14 Pro de 6,1 polegadas e um ‌iPhone 14 Pro‌ Max de 6,7 polegadas. Não haverá ‌iPhone‌ míni, de 5,4 polegadas, neste ano, porque a Apple optou por dispositivos maiores.

5. Mais memória RAM



É provável que o novo iPhone tenha 6 GB de memória RAM em vez dos atuais 5 GB. Esse é um aumento digno para os modelos não Pro, que atualmente rodam 4 GB, mas não uma mudança para os aparelhos Pro.

Pensava-se, com base em um relatório em fevereiro, que o iPhone 14 Pro poderia saltar para 8 Gb de RAM. Teremos que esperar e ver quando os novos telefones serão lançados, já que a Apple não lista a RAM na folha de especificações do iPhone.

6. Opção Astronomia

Baseado no convite do evento, surgiram rumores sobre um novo conjunto de papel de parede para a tela de bloqueio do iPhone 14: a opção Astronomia. Seriam duas vistas da Terra, duas da Lua e uma do Sistema Solar.

7. Satélites

Outra opção é que o tema espacial seja uma referência aos satélites. Há mais de um ano, a Apple planeja adicionar recursos de satélite significativos a seus dispositivos, incluindo um recurso de mensagens de texto de emergência e um mecanismo para relatar incidentes graves em locais sem serviço de celular.

8. Modo sempre ligado

Uma teoria é que as estrelas iluminadas à noite, contidas no convite do evento, representam o próximo modo “sempre ligado”, que permitirá que o iPhone mostre novos widgets da tela de bloqueio — como informações meteorológicas ou compromissos futuros —, enquanto mantém o resto da tela desligada.

9. Fotos aprimoradas

Mais uma possibilidade é que a Apple esteja sugerindo recursos de fotografia aprimorados ou um mecanismo que poderia rivalizar com o modo de astrofotografia do Google. Uma nova versão do modo noturno do iPhone, lançada pela primeira vez em 2019, também pode estar a caminho.

10. Melhorias na câmera

O iPhone 14 Pro deve obter melhorias na gravação de vídeo e uma câmera de 48 megapixels na parte traseira. Atualizações mais significativas, incluindo uma lente telefoto melhor para zoom baseado em hardware, não são esperadas até o próximo ano.

