Lançamento do Projeto “Proteja Mulher“ conta com a presença da Prefeitura de Rio Branco

A prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) e da secretaria municipal de Educação (Seme), esteve presente ao lançamento do Projeto Proteja Mulher, do Ministério Público do Acre, que tem como objetivo fortalecer a articulação da Rede de Proteção à Mulher. O lançamento ocorreu na tarde da última quarta-feira (31), no auditório do MPE.

A diretora de Direitos Humanos da SASDH, Rila Freze, reforçou a importância do projeto e como a prefeitura também veste a camisa do combate à violência.

“É mais um projeto para fortalecer as políticas públicas de proteção à mulher vítima de violência. A gente apoia e acolhe esse tipo de ação dando nossa contribuição, quanto aos Direitos Humanos da prefeitura”, disse.

A secretária de educação, Nahiba Bestene, mencionou a relevância da Educação no combate à violência contra a mulher.

“Como educadora, eu acredito na transformação do ser humano, através da educação. Isso não deixa de ser uma política pública, onde está se lançando o Projeto Proteja Mulher. Muito interessante, salutar, para o momento atual em que vivemos”, esclareceu.

Para a procuradora Katia Rejane, gestora do projeto, a intenção é atuar de forma integrada no combate à violência doméstica e feminicídio no estado.

“Nós vamos tratar com os principais atores, no sentido da implementação das políticas públicas para essas mulheres e o fortalecimento dessa rede, para que possamos atingir os objetivos que almejamos”, explicou a procuradora.

Além do Projeto Proteja Mulher, houve, também, o lançamento do livro “A Defesa Dos Direitos Humanos Na Visão De Mulheres Do Ministério Público”, que contou com um dispositivo composto pelas escritoras e autoridades do município e Estado.

Fonte/ Portal riobranco.ac.gv