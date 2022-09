Kirchner prestou depoimento e diz que não percebeu arma apontada contra ela

- Publicidade -

A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, prestou depoimento nessa sexta-feira (2/9) após ser vítima de uma tentativa de assassinato em frente à sua casa, em Buenos Aires, na noite do dia anterior.

Em um relato breve, ela contou à juíza María Eugenia Capuchetti e ao promotor Carlos Rívolo, que conduzem o inquérito, não ter percebido o momento em que o brasileiro Fernando Sabag Montiel, 35 anos, apontou uma arma contra sua cabeça e tentou atirar duas vezes.

Cristina disse que só tomou conhecimento do que havia acontecido minutos depois, quando entrou em casa.

No momento da tentativa do crime, a vice-presidente estava cercada por seguranças e cumprimentava os apoiadores que se concentravam no local. O suspeito ficou frente a frente com ela e chegou a apontar a pistola calibre 32 carregada com cinco balas contra seu rosto. Quando tentou atirar, porém, a arma parece ter falhado.

Os policiais que faziam a segurança de Cristina prestaram depoimento na manhã de sexta-feira. De acordo com o jornal La Nación, eles foram ouvidos como testemunhas, mas há a possibilidade de se tornarem réus no caso devido as falhas na proteção da vice-presidente.

Fonte: Metrópoles