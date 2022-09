Justiça condena a 20 anos de prisão o acusado de assassinar o empresário Jorge das Flores

- Publicidade -

O acusado de matar o empresário Jorge de Souza Batista, conhecido como Jorge das Flores, Juliano Salvador Leitão, foi condenado a 20 anos de prisão pela Justiça do Acre.

A decisão é da Vara de Delitos de Roubo e Extorsão de Rio Branco, do dia 21 de setembro. De acordo com o documento, Igor Cavalcante de Souza que chegou a ser preso, suspeito de ser o mandante do crime, foi inocentado da acusação.

Jorge das Flores morreu no dia 5 de fevereiro, no Pronto Socorro de Rio Branco, após ser atingido por dois tiros, durante uma tentativa de assalto à sua loja, no bairro Bosque.

O acusado foi preso em flagrante no mesmo dia. Ele foi condenado pelo crime de latrocínio, que é o roubo qualificado pela morte da vítima. E também foi considerado o fato de o crime ter acontecido na frente de duas funcionárias da floricultura.

Por ter confessado o crime, Leitão teve um atenuante na pena de pouco mais de um ano e foi condenado a 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 10 dias de multa, de acordo com a decisão. Também foi negado pela justiça o direito de recorrer em liberdade.

A GAZETA não conseguiu contato com a defesa do acusado.

Fonte/ A Gazeta do Acre