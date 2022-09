Justiça bloqueia contas de Vampeta por dever escolas das filhas

- Publicidade -

O ex-jogador Vampeta teve as contas bancárias bloqueadas após pedido da Justiça paulista. O motivo é a dívida com a Escola Castanheiras, em Santana da Parnaíba, onde as filhas dele estudavam em 2013.

O ex-atleta do Corinthians e da seleção brasileira deve cerca de R$ 294 mil ao estabelecimento, segundo processo judicial aberto pelo colégio ainda em 2015.

Tanto Vampeta quanto a ex-mulher, Roberta Soares, foram condenados a pagar o montante. O processo já transitou em julgado, assim não é mais possível recorrer da decisão.

Vampeta tentou anular a sentença com argumento de que ele não assinou contrato com a escola e, assim, a ação foi direcionada a ele erroneamente. Segundo o ex-jogador, Roberta era a única responsável pelos pagamentos.

Renata Bittencourt Couto da Costa, juíza, não aceitou os argumentos. Assim, enfatizou na decisão que, pela lei, ‘os genitores se obrigam, de modo conjunto, à satisfação de determinadas obrigações familiares’, mesmo que não tenham assinado o contrato.

“A obrigação relativa à manutenção dos filhos no ensino regular é, sem dúvida alguma, de ambos os pais, o que é evidenciado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente”, acrescentou.

A juíza ainda explicou que Vampeta não apresentou recurso dentro do prazo legal. Então, ela própria determinou o bloqueio dos valores nas contas do jogador. A decisão também atingiu a ex-esposa.

Roberta Soares se defendeu na Justiça informando que os documentos mostrados pela escola não comprovam inadimplência, porém a argumentação dela também foi rejeitada pela Justiça.