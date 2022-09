- Publicidade -

Nesta quarta-feira, 14, a deputada federal e candidata à reeleição, Antônia Lúcia Câmara (Republicanos), integrante da Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio, numa postagem do Instagram prometeu levar a Casa Mulher Brasileira para o campo junto com Michelle Bolsonaro.

“Representar os valores cristãos é meu papel, e junto com apoio da irmã Michelle Bolsonaro e nosso Presidente Bolsonaro vamos continuar construindo um Acre melhor”, disse Antônia.

Fonte: Diário do Acre