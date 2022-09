Jovens são flagrados ‘surfando’ em teto de ônibus

- Publicidade -

Jovens foram flagrados “surfando” e pulando no teto de um ônibus, na Zona Sul do recife, no início da tarde desta quarta (7), feriado da Independência. Imagens enviadas para o WhatsApp da TV Globo mostram a atitude perigosa do grupo

Os vídeos foram gravados na avenida Marechal Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, nas proximidades do Aeroporto Internacional do Recife/Gilberto Freyre/Guararapes.

Nos vídeos, é possível observar ao menos dez rapazes sobre o teto de um coletivo da empresa Borborema, que presta o serviço na Zona Sul do Grande Recife.

A pessoa que enviou os vídeos informou que os jovens já vinham em cima do ônibus ao longo do trajeto, no bairro da Imbiribeira.

De acordo com o regulamento do Grande Recife Consórcio, responsável pelo gerenciamento do sistema, a prática de “surfar” ou se pendurar nos ônibus no transporte público de passageiros é proibida, pois “coloca em risco a vida de quem o faz e a dos demais usuários”.

O Grande Recife disse que, segundo o regulamento, ao perceber essas situações, o motorista deve parar o ônibus e solicitar que a pessoa desça do veículo.

O protocolo do Grande Recife aponta que, em caso de acidente, o condutor deve parar o veículo e acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), “salvo em situações em que ele se sinta ameaçado”.

Fonte: G1