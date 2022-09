Jovem militar do Exército morre em acidente no interior

- Publicidade -

Um jovem de 19 anos, militar do Exército Brasileiro, que estava em uma motocicleta, morreu após bater de frente com um Fiat/Palio, na noite desse sábado (24/9), na MG-428, próximo a Araxá, no Alto Paranaíba. Não há informações sobre os motivos e a dinâmica do acidente.

Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros de Araxá, no momento que a equipe da corporação chegou ao local para os primeiros socorros, Eduardo Cardoso Silva estava imóvel, à margem da rodovia, ainda com o capacete, com um quadro de politraumatismo e sem nenhum sinal de vida. O acidente também envolveu uma caminhonete S10 que, após a primeira colisão, bateu contra a moto do jovem, depois que o mesmo foi arremessado. O condutor da caminhonete não sofreu ferimentos. Já o condutor do Fiat Palio, ainda conforme o CB de Araxá, sofreu alguns ferimentos e foi encaminhado por uma unidade de resgate para um hospital de Araxá. A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou os trabalhos de praxe no local do acidente e, desta forma, as causas e circunstâncias serão investigadas. Até o fechamento da matéria, o Exército Brasileiro não havia se pronunciado sobre a morte do jovem.

Estado de Minas