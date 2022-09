Jovem invade escola e mata aluna cadeirante de 19 anos

- Publicidade -

Uma aluna cadeirante foi morta no Colégio Municipal Eurides Sant’Anna, em Barreiras, no oeste baiano, na manhã desta segunda-feira (26). Segundo informações das Polícias Civil e Militar da Bahia, um adolescente de 14 anos pulou o muro da escola, no bairro de São Pedro, e matou Geane de Silva de Brito, de 19 anos, com golpes de arma branca e disparo de arma de fogo.

A polícia foi chamada às 7h20. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram alunos ao deixar a escola correndo. O atirador seria aluno da escola, mas não estava frequentando a unidade. Ele estava vestido de preto e encapuzado.

O autor do ataque foi atingido por um tiro de uma pessoa ainda não identificada pelas autoridades. Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado a uma unidade de saúde. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Com o adolescente, segundo a PM baiana, foram encontrados um revólver calibre 38, duas armas brancas e “aparentemente uma bomba caseira”.