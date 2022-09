Jovem é morto a tiros depois de ter casa invadida por criminosos

- Publicidade -

Criminosos armados invadiram uma casa na cidade de Rio Largo, região metropolitana de Maceió, e mataram um jovem de 22 anos. O crime ocorreu no domingo (4) e, segundo a polícia, ninguém foi preso.

A esposa da vítima disse para a polícia que estava na sala junto com a filha do casal quando os criminosos invadiram a residência. O marido dormia no quarto e foi assassinado a tiros.

Segundo a perícia, ele foi atingido na cabeça, braço e costas. O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local e recolheu o corpo da vítima.

Nenhum criminoso foi identificado ou preso. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.

Fonte: G1