Jovem é expulso por diretor de escola militar no dia da formatura por causa de seu uniforme

Com sua mãe e namorada ao seu lado no que deveria ter sido um dos dias mais importantes de sua vida, Jacob estava transbordando de orgulho. Mas quando chegou a sua vez de subir ao palco da escola, o diretor fez uma pausa.

Escolhendo Jacob no meio da multidão, ele olhou para ele de forma presunçosa… E depois passou para o próximo nome na lista. Mas quando todos descobriram porque o diretor havia tirado Jacob de sua própria cerimônia de formatura, eles ficaram indignados.

Grandes sonhos

Jacob Dalton Stanley era um morador de de Crown Point, Indiana, nos Estados Unidos, e também foi aluno da Crown Point High School. Desde menino, ele sempre sonhou em servir seu país e sonhava em um dia se tornar sargento.

Ele expressou seu desejo de entrar para o Exército dos Estados Unidos quando tinha apenas dez anos de idade. Ele queria ser exatamente como seu pai. Mas ninguém esperava que isso viesse a acontecer.

Deveres

Jacob trabalhou diligentemente em seus estudos e completou suas exigências do ensino médio com meses de antecedência para que pudesse perseguir seu sonho que era se tornar um verdadeiro fuzileiro naval.

Quando terminou seus estudos, ele se alistou de vez nos Fuzileiros Navais. Ele terminou o campo de treinamento bem a tempo de voar de volta para Indiana para assistir à cerimônia de formatura de seu colégio. Mal sabia ele que não iria como planejado.

Mãe orgulhosa

Shannon, a namorada do colegial de Jacob, estava esperando por ele em casa em sua cidade natal. Ela e sua mãe, Kathy, estavam muito felizes por tê-lo em casa novamente para a total alegria da família.

E quando ele lhes mostrou seu uniforme do Corpo de Fuzileiros Navais, sua mãe não poderia ter ficado mais orgulhosa. Ela estava admirada com o que seu filho havia conseguido em apenas alguns meses. E como a cereja no topo, ele estava prestes a receber seu diploma do ensino médio.

Um dia para lembrarem

Quando Kathy, Jacob e Shannon chegaram à escola secundária de Jacob, eles ficaram entusiasmados com o fato de que todo o seu trabalho árduo tinha finalmente valido a pena, eles finalmente veriam seu filho terminar o colegial.

Jacob estava entusiasmado por receber seu diploma na frente de seus amigos e família – ele o tinha merecido depois de muito estudo. Toda sua vida estava diante dele. Nada, pensou ele, poderia tirar-lhe a felicidade disto.

Estudantes entusiasmados

Jacob foi recebido com felicitações e saudações de seus amigos e professores do colegial. A excitação no ar era palpável enquanto os alunos e seus pais inundavam as arquibancadas em seus vestidos e bonés com a temática da escola. Mas foi a reação ao que Jacob decidiu vestir para a cerimônia que, para alguns, iria levar as coisas longe demais.

O diretor da Crown Point High School, Chip Pettit, subiu ao palco e bateu em seu microfone. Trocando suas anotações, ele começou seu discurso de abertura a um mar de rostos jovens entusiasmados. Então, ele começou a chamar nomes em ordem alfabética. Mas não demoraria muito para que tanto os alunos quanto os pais estivessem recuando em estado de choque.

Péssimo começo

Quando o Sr. Pettit chegou, Kathy apertou a mão de Jacob e isso o teletransportou para seu momento. Ele deu uma última olhada no discurso de aceitação que ele havia preparado e praticado até que estivesse perfeito.

Dando um passo à frente, ele se preparou para subir ao palco. Mas assim que o Sr. Pettit alcançou seu sobrenome na lista, ele fez uma pausa. Ele não podia acreditar naquele momento que estava bem em sua frente.

Pausa

Procurando Jacob na multidão, os olhos do Sr. Pettit encontraram os dele e ele olhou para ele com um olhar presunçoso. Então, ele passou para o próximo nome na lista sem ler o de Jacob, pulando o jovem.

O rosto de Jacob ficou em choque por um momento na incredulidade e a multidão se calou. Certamente isto foi um erro para aquele homem quem ele considerava ser seu chefe. Por que o nome de Jacob tinha sido omitido?

Em choque

O rosto de Jacob mostrava que ele estava em choque. Ele sabia que havia desafiado o diretor naquela mesma tarde, mas nunca esperou que o Sr. Pettit o humilhasse publicamente desta maneira, então ele ficou totalmente incrédulo com o acontecido.

Do jeito que ele via isso, ele tinha acabado de defender seus direitos. Por que sua escola tinha um problema tão grande com o que ele vestia? Por que ele tinha sido destacado desta maneira?

Problema completo

Depois de colocar sua vida em risco para servir seu país, foi assim que ele foi tratado?E o que mais enfureceu Kathy foi que ela olhou em volta e notou que havia outros estudantes que também estavam violando o código de vestimenta da formatura.

E mesmo assim, seus nomes ainda haviam sido chamados. O Sr. Pettit tinha algum problema com seu filho? Qual era a grande polêmica que envolvia as suas crianças e não as demais da escola?

Escândalo

“Foi uma vergonha”, disse Kathy mais tarde em uma entrevista. “Havia um estudante que usava calções e sapatos de ginástica, e outro estudante que usava um turbante vermelho simbolizando sua visão religiosa”.

Jacob havia comparecido à cerimônia vestindo seu uniforme completo do Corpo de Fuzileiros Navais azul. Mas, para ser justo, não havia nada nos estatutos da Crown Point Community School Corp. que abordasse se os uniformes militares dos EUA poderiam ser usados na formatura. Todos ficaram indignados. Mas ninguém esperava que a história de Jacob chegasse a lugares tão altos.

Solidariedade

A situação era “absolutamente ridícula”, disse Leann Tustison, um colega de Jacob. “Ele está no exército colocando sua vida em risco por nós. É inaceitável que ele não tenha sido autorizado a entrar no palco”.

“Os estudantes ficaram indignados logo quando aconteceu a situação bem diante de seus olhos”, acrescentou ela. “Havia alguns estudantes que iam caminhar em solidariedade com Jake”. E o problema não parou por aí.

Reviravolta

Christal Hernandez, que ouviu falar da história, levou-a ao Facebook: “Surpreende-me que durante toda a vida, as pessoas estão sempre dizendo para você se orgulhar de ser diferente, celebrar sua singularidade, mas em um dos eventos mais memoráveis de sua vida, um administrador toma a decisão de destruir completamente suas conquistas”, escreveu ela.

“VERGONHA PARA VOCÊ” Mas o Sr. Pettit tinha mais do que a ira da comunidade para enfrentar muito em breve após o discurso Logo, o Comitê de Educação da Câmara também tinha sabido de toda a história e queria ouvir seu lado.

Arrecadando fundos

“Enviei uma carta ao Sr. Pettit hoje”, escreveu um usuário irritado do Facebook. “Sei de pessoas que estão puxando todo o apoio financeiro do CPHS e de seus programas por causa disso. Se isso fosse meu filho, eu o teria escoltado ao outro lado do palco”. Mas o que o Sr. Pettit tinha a dizer? Bem, de acordo com ele, Jacob tinha sido avisado.

Quando Jacob participou do ensaio de formatura de sua turma de finalistas da Crown Point High School mais cedo naquele dia, o Sr. Pettit o informou que não lhe seria permitido usar seu uniforme para a cerimônia. E, para o choque de Jacob, o diretor foi fiel à sua palavra. Assim, quando ele chegou à cerimônia de formatura em seu uniforme, seu nome foi retirado do programa. Mas será que o Sr. Pettit se arrepende?

“Esta tradição não pretende ser desrespeitosa para com os estudantes, os pais ou nossa comunidade, mas como uma fonte de orgulho para nossos estudantes”, disse o Sr. Pettit à NBC Chicago. Mas nenhuma quantidade de defesa o tornaria menos hipócrita aos olhos do público.

Insulto

Para acrescentar insulto à lesão, outra escola na área de Crown Point chamada Hobart High School teve uma situação semelhante que também havia sido amplamente divulgada – mas por uma razão muito diferente.

Uma graduada chamada Ana Kritikos também havia se alistado no Corpo de Fuzileiros Navais e, como Jacob, ela havia se formado cedo para poder se alistar. E foi autorizada a usar seu uniforme militar durante as cerimônias de início de carreira.

Permissão

Quando Ana voltou para sua cerimônia de formatura, ela expressou seu desejo de usar seu uniforme militar aos administradores do colegial. E, em nítido contraste com a história de Jacob, ela disse que recebeu todo o apoio deles.

“Eles têm sido absolutamente incríveis. Não há problema com os fuzileiros navais para nós usarmos nossos uniformes na formatura do colegial”, disse Ana. “Eu sei que o Conselho Escolar, o diretor e o superintendente falaram sobre isso e concordaram que eu poderia usar meu uniforme de fuzileiro naval”. Então, o diretor Pettit não poderia ter segurado sua língua e feito o mesmo?

Reconhecendo os graduados militares

Ao contrário de Crown Point e seu diretor, agora extremamente impopular, Peggy Buffington, superintendente da Hobart High School, disse que sua escola tenta sair de seu caminho para reconhecer os graduados militares.

“Reconhecemos os membros do público e os futuros militares em nossos formandos ao tê-los de pé”. É sempre um momento muito especial e patriótico onde o público ruge com aplausos”, revelou Peggy. “Este ano foi especialmente agradável porque Ana Kritikos se formou no meio do período e chegou bem a tempo para a cerimônia de formatura”.

Orgulhosos de suas conquistas

“Nós já a reconhecemos e as conquistas que ela teve nos Fuzileiros navais”, continuou Peggy. Ela é uma Especialista Particular em Ocupação Militar de 1ª Classe”. Atualmente ela está servindo na Virgínia em sua classe especializada envolvida com inteligência e começou seu treinamento em janeiro. Estamos extremamente orgulhosos de suas conquistas”.

Entretanto, de acordo com um porta-voz do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA, os militares não se envolvem com códigos de vestimentas de formatura. “O Corpo de Fuzileiros Navais não dita o que os estudantes secundários específicos podem ou não podem se formar”, declarou o Major Clark Carpenter do Corpo de Fuzileiros Navais. “Essa decisão cabe à liderança da escola”. Mas pode não caber aos líderes da escola por muito tempo.

Desafiando as regras

O Deputado Estadual Mike Aylesworth ficou chocado quando leu sobre Jacob ter sido barrado de sua própria formatura. E ele concordou com todo o recuo que a escola estava recebendo. Ele até acrescentou algumas de suas próprias.

“O que aconteceu, eu não achei apropriado”, disse Mike, um veterano da época do Vietnã. “Só acho que as pessoas que estão dispostas a se colocar em perigo deveriam ter a opção de usar um uniforme na formatura”. E seu comentário ganhou mais do que apenas apoio.

Uma nova lei

O Deputado Estadual Mike Aylesworth ganhou a aprovação do comitê para um projeto de lei que obriga os distritos escolares a permitirem que os estudantes que já servem nas forças armadas usem seu uniforme de vestimenta em vez do tradicional vestuário de formatura.

“É um processo dos regulamentos do conselho escolar local em todo o estado”, disse Mike. “Eu só quero torná-lo consistente em todo o estado”. Não é uma obrigação para o aluno, mas se ele quiser, ele pode usar seu uniforme!

Faça a coisa certa

“A maioria das instituições escolares no estado fazem a coisa certa e não precisam de uma lei para ter essa orientação, mas evidentemente há algumas escolas que precisam de ajuda”, disse Mike, referindo-se obviamente ao Sr. Pettit e à Escola Secundária Crown Point.

“Devemos encorajar os jovens que querem arriscar sua vida pelo nosso país que passem pela graduação com êxito e, assim, possam subir ao palco honrando os seus uniforme”, acrescentou Mike.

Apoio

Wheeler Stanley, pai de Jacob, preferiu não comentar o incidente na escola, mas ele disse que apoiaria a legislação para impor um padrão uniforme em todo o estado. “Eu a apoiaria de todo o coração”, disse ele. Mas o que diz Jacob?

“Não quero a polêmica da rede social que está desviando a atenção da Classe de 2017”, disse ele em uma entrevista. “Também não quero fazer nenhuma declaração adicional e quero deixar tudo isso para trás para que eu possa começar minha carreira no Corpo de Fuzileiros Navais”.

Fonte: Greedyfinance