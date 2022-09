Jovem de 17 anos mata adolescente de 14 a facadas

- Publicidade -

Esse caso aconteceu no último domingo (25) em Pato Branco (PR). De acordo com informações de uma testemunha que estava no local no momento do crime, Ana Lara do Amarante Pinho de 14 anos, estava na companhia de amigos quando duas jovens chegaram nela e uma, de 17 anos, já foi dando várias facadas em Ana Lara.

Na sequência, Ana Laura foi encaminhada por amigos até a UPA da cidade, onde já chegou morta. O óbito foi constatado pelo médico de plantão. A autora do homicídio e a pessoa que a acompanhava no momento do crime fugiram para rumo ignorado e não foram localizadas até o momento.

A Polícia Civil da 5° SDP de Pato Branco passa a investigar o caso.