Jovem cai de prédio e fica gravemente ferida

Uma jovem de 17 anos caiu da fachada de um prédio em Águas Claras nesta quarta-feira (29/9). O acidente aconteceu no shopping Laguna Mall, localizado na Avenida Castanheira, ao lado do Atacadão Dia-a-Dia, às 13h44. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), no momento da queda, a vítima realizava uma atividade de impermeabilização na fachada do prédio e estava pendurada por uma corda, usando um equipamento conhecido como cadeirinha.

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a adolescente informou que trabalha para uma empresa que presta serviços de impermeabilização de janelas e paredes em condomínios. Segundo a polícia, ela disse que durante as manutenções realizadas nesta quarta-feira (28/9), percebeu que o equipamento de segurança não estava muito bom.

Quando chegaram ao local, os bombeiros encontraram a adolescente caída no chão com sangramentos nos membros inferiores. A vítima, que estava sem identificação, apresentou fratura exposta na perna direita e fratura fechada na perna esquerda, mas estava consciente e estável antes de ser retirada do local. Ela foi imobilizada, recebeu hidratação e analgesia e foi transportada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital Regional de Taguatinga.

Fonte: Correio Braziliense