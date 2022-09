José Leôncio e Jove avistam a morte de frente e repetem cena trágica de “Pantanal”

- Publicidade -

Pantanal chega em sua semana final em breve, e todos os personagens estão chegando ao fim de suas narrativas na trama. José Leôncio (Marcos Palmeira) e Jove (Jesuíta Barbosa) passaram muitos capítulos se odiando e tendo problemas de comunicação, mas hoje têm uma relação íntima como pai e filho. Os dois, entretanto, podem acabar perdendo tudo nos últimos capítulos da novela.

Entenda

Durante um voo de volta para o Pantanal, os dois enfrentarão uma turbulência e uma tempestade, e Jove se lembrará da morte trágica da mãe, Madeleine (Karine Telles). A personagem morreu após sofrer um acidente grave de avião enquanto tentava chegar na fazenda de José Leôncio.

Antes da turbulência, os dois terão um raro momento de afeto durante uma conversa. “Você mudou muito. Virou um peão de mão cheia e se mostrou um empresário melhor do que eu”, elogia o fazendeiro. “Fiz tudo isso pelo senhor. Antes de te conhecer, eu não queria nada com a vida”, responde Jove. “Você não sabe a satisfação que isso me dá. E o peso que me tira das costas saber que você estará aqui no dia que eu faltar”, responde José Leôncio.

O fazendeiro não compartilhou a verdade com Jove e Filó, mas os exames que fez em São Paulo mostraram que seu coração está fraco e sua saúde precisa de atenção urgente.

Morte de Tenório

Na reta final de “Pantanal”, José Leôncio (Marcos Palmeira) e José Lucas (Irandhir Santos) serão os porta vozes da morte de Tenório (Murilo Benício). O vilão finalmente morrerá nas mãos de Alcides (Juliano Cazarré) e Zaquieu (Silvero Pereira), e será o fazendeiro e seu filho que precisarão dar a notícia para Zuleica (Aline Borges) e Guta (Julia Dalavia).

José Lucas será o primeiro a dizer que Tenório morreu, deixando Zuleica sem reação. “Não pode ser, não sei de onde você tirou essa loucura, mas não faz sentido algum”, grita a enfermeira. “Ele trocou tiro com um peão meu lá da fazenda… O peão voltou ferido, tive que mandar ele pra um hospital lá em Campo Grande… O seu pai não teve a mesma sorte”, responderá José Leôncio, escondendo a verdade história.

Guta e Zuleica questionarão se o peão responsável pelo tiro foi Alcides, mas o fazendeiro mente, evitando continuar o ciclo de vingança que envolve os personagens. “Se fosse o Alcides, não teria voltado ferido”, mente José Leôncio.

Fonte/ Portal Yahoo