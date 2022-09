José Dumont diz que pornografia infantil encontrada seria preparação para novela da Globo

O artista foi preso em flagrante nesta quinta-feira (15/9) pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. No fim do dia, o delegado Marcello Braga Maia, responsável pelas investigações sobre o caso de José Dumont, contou ao Na Telinha que o depoimento do ator “corroborou com as provas” que a polícia tinha. Além disso, ele ressaltou que computador e celular do ator seriam encaminhados para um exame mais minucioso com a perícia.

Outros casos

Embora tenha usado o argumento de que as imagens seriam para “consultas e estudo”, Dumont conta com outras acusações parecidas no currículo. Após a prisão, a coluna Na Mira revelou que ele também é acusado de abusar de um garoto de 12 anos.

As investigações mostram que ele oferecia presentes à vítima para poder beijá-la na boca e acariciar as partes íntimas. Tudo foi filmado por câmeras de segurança e o material em vídeo deu origem à apuração.

O ator também é acusado de pedofilia em um inquérito que corre na Paraíba. Como noticiada pelo Blog do Noblat, o caso teria ocorrido em 2009, mas o inquérito começou apenas em 2013 e segue aberto porque a Justiça ainda não conseguiu ouvi-lo sobre o caso.

Da mesma forma que vizinhos fizeram denúncias agora, em 2009, pelo menos duas testemunhas que moravam perto do artista relataram supostos abusos cometidos por ele contra crianças. Nos depoimentos, elas relatam que ele atraía os menores de 14 anos com chocolates, sorvete e dinheiro e teria praticado sexo anal com um menino.

Demissão

Após a prisão de José Dumont, a Rede Globo retirou o ator do elenco de Todas as Flores. Em nota, a emissora reiterou que “nenhum comportamento abusivo e criminoso é tolerado pela empresa”. Confira a nota na íntegra:

“O ator José Dumont estava contratado como obra certa especificamente para a novela Todas as Flores, a ser exibida no Globoplay. Diante dos fatos noticiados, a Globo tomou a decisão de retirá-lo da novela. A suspeição de pedofilia é grave. Nenhum comportamento abusivo e criminoso é tolerado pela empresa, ainda que ocorra na vida pessoal dos contratados e de terceiros que com ela tenham qualquer relação.”

Metrópoles