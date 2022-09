José Aldo entra em acordo com UFC e se aposenta do MMA

José Aldo já debatia abertamente a possibilidade de se aposentar desde aquela época. De fato, chegou a anunciar que pararia em 2016, frustrado pelo UFC não ter lhe dado a revanche com McGregor, mas desistiu. Ele também falava em tentar a sorte no boxe, que passou a treinar com mais dedicação. Porém, após vencer algumas lutas e discutir com sua equipe uma tentativa de conquistar o título na categoria de baixo, o peso-galo (61,2kg), Aldo reacendeu sua paixão pelo MMA. Mesmo após ser derrotado por Petr Yan na disputa do cinturão vago em 2020, o brasileiro seguiu lutando e venceu três lutas consecutivas, se recolocando na fila de desafiantes.

Nos últimos meses, Aldo já vinha indicando que, com apenas duas lutas restando no contrato com o UFC, a intenção era disputar o cinturão e se aposentar como campeão. A frustrante derrota para Merab Dvalishvili em agosto, todavia, colocou um empecilho nos seus planos. À espera do seu segundo filho – ele e a esposa Viviane já são pais de Joana, de dez anos – o “Campeão do Povo” decidiu encerrar seu vínculo com o UFC mais cedo.