Jogos na Argentina são suspensos após atentado contra Cristina Kirchner

- Publicidade -

A AFA (Associação do Futebol Argentino) anunciou que as partidas que aconteceriam nesta sexta-feira, no Campeonato Argentino, estão suspensas. A decisão ocorre após um atentado contra a vice-presidente Cristina Kirchner na última quinta.

– A Associação do Futebol Argentino expressa todo seu repúdio pelo que aconteceu com a vice-presidente da nação, Dra. Cristina Fernández de Kirchner. Fazemos um chamado à sociedade advertindo que a violência de qualquer ordem nunca é o caminho. Todos os jogos programados para o dia de hoje estão suspensos – disse a federação. O ataque foi cometido por um brasileiro motorista do Uber, radicado em Buenos Aires. O presidente argentino, Alberto Fernández, declarou feriado nacional nesta sexta-feira. O mandatário classificou o episódio como “o mais grave desde 1983, quando o país voltou a ser uma democracia”. – Decidi declarar feriado nacional para que, em paz e harmonia, o povo argentino possa expressar-se em defesa da vida, da democracia e solidarizar-se com nossa vice-presidente – anunciou Alberto Fernández durante um pronunciamento em rede nacional. Três partidas do Campeonato Argentino estavam previstas para esta sexta-feira: Patronato x Unión

Rosario Central x Talleres

Lanús x Tigre