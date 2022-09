Jogo ao vivo, escalação e mais: saiba tudo sobre Goiás x Flamengo

- Publicidade -

Flamengo e Goiás se enfrentam na noite deste domingo (11), às 19h (horário de Brasília), no Estádio da Serrinha, em jogo válido pela 26ª rodada Campeonato Brasileiro. O duelo terá exibição do Premiere, em pelo pay-per-view, mas o Coluna do Fla traz a transmissão mais rubro-negra da internet, via YouTube.

A partida deste domingo é de extrema importância para o Flamengo, que segue na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Isso porque, o Mengo precisa vencer para reassumir a vice-liderança da tabela, diminuir a diferença para o Palmeiras e manter vivo o sonho de mais um título.

Como citado, o Premiere exibe o jogo, contudo, Rafa Penido comanda a transmissão mais rubro-negra da internet, no canal do Coluna do Fla, no YouTube. Tulio Rodrigues fica nos comentários, acompanhado do repórter Bruno Villafranca.

Goiás x Flamengo

Competição: Campeonato Brasileiro – 26ª rodada

Local: Estádio da Serrinha

Data: 11 de setembro

Horário: 19h (horário de Brasília)

Transmissão: Premiere e Coluna do Fla (no YouTube)

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Kleber Lucio Gil e Henrique Neu Ribeiro

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Flamengo: Santos, Matheuzinho, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro, Cebolinha, Marinho e Victor Hugo.

Goiás: Tadeu; Maguinho, Caetano, Reynaldo e Sávio; Auremir, Diego e Marquinhos Gabriel; Vinícius, Pedro Raul e Dadá Belmonte .