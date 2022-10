Jogadores do Atlético posam com nova camisa rosa; veja fotos

O modelo rosa traz as tradicionais listras pretas verticais. As versões masculina e feminina serão comercializadas por R$ 279,99. O Atlético teve um modelo rosa de sua camisa no ano de 2010, mas que foi usado para treinamentos. À época, o lançamento foi alvo de manifestações homofóbicas. O lançamento da camisa rosa do Atlético ocorre de forma simultânea com o rival Cruzeiro. Nova camisa rosa do Atlético, nas versões masculina e feminina Estado de Minas

Divulgaram fotos com a nova camisa os meio-campistas Jair, Otávio, Nacho Fernández, Matías Zaracho e Rubens, e os atacantes Keno e Sasha. Todos eles são patrocinados pela Adidas, fornecedora do Alvinegro. Veja as fotos abaixo.