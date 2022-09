Jogador do Vasco e família são vítimas de ameaça

- Publicidade -

Lateral-esquerdo registrou um boletim de ocorrência na tarde desta segunda-feira (12/9). Ameaças ocorreram após derrota do Vasco

Edimar, lateral-esquerdo do Vasco, registrou um boletim de ocorrência nesta segunda-feira (12/9), por ameaças de morte que ele e sua família receberam nas redes sociais. A informação é do GE.

Dentre as ameaças, além das verbais, a esposa do lateral vascaíno recebeu até mesmo foto de armas. Confira o print da conversa do torcedor com a cônjuge do atleta:

O jogador veio a público para lamentar caso e informar que as ameaças serão investigadas. “Antes de atleta, sou filho, marido e pai”, escreveu o jogador.

Através das redes sociais, o Vasco da Gama divulgou uma nota repudiando as ameaças. “O Vasco da Gama repudia veementemente as ameaças sofridas pelo lateral Edimar e seus familiares através das redes sociais nas últimas semanas. O clube reforça seu compromisso na luta contra todos os tipos de violência e informa que está dando todo suporte necessário ao atleta”, escreveu o clube carioca.