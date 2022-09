Jens Stoltenberg, secretário geral da OTAN, classifica como ‘perigosa e imprudente’ a escalada de Putin na Ucrânia

- Publicidade -

A mobilização do presidente russo, Vladimir Putin, de milhares de tropas extras para a guerra na Ucrânia vai escalar o conflito e sua ameaça de usar armas nucleares foi “retórica perigosa e imprudente”, disse o secretário-geral da Otan nesta quarta-feira.

Jens Stoltenberg afirmou à editora-chefe da Reuters, Alessandra Galloni, em entrevista que a primeira mobilização militar da Rússia desde a Segunda Guerra Mundial não foi uma surpresa, mas que provocará a escalada do conflito que começou com a invasão russa em 24 de fevereiro.

Stoltenberg disse que os movimentos de Putin demonstraram “que a guerra não está indo de acordo com seus planos” e ficou claro que o presidente russo cometeu “um grande erro de cálculo”.

Putin convocou 300 mil reservistas para lutar na Ucrânia e apoiou um plano para anexar partes do país, insinuando ao Ocidente que está preparado para usar armas nucleares para defender a Rússia.

“Vamos garantir que não haja mal-entendidos em Moscou sobre exatamente como vamos reagir. Claro que depende do tipo de situação ou de que tipo ou armas eles podem usar.

O mais importante é evitar que isso aconteça e é por isso que estamos sendo tão claros em nossas comunicações com a Rússia sobre as consequências sem precedentes”, disse Stoltenberg, referindo-se a qualquer uso russo de armas nucleares.

O anúncio ocorreu após o aumento de baixas e reveses no campo de batalha para as forças russas, que foram expulsas de áreas que capturaram no nordeste da Ucrânia em uma contraofensiva ucraniana este mês.

Fonte/ Portal Yahoo.com