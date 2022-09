Jamyl Asfury mostra força política e lança candidatura diante de grande público

- Publicidade -

O ex-deputado estadual, ex-secretário de estado e recém candidato a prefeito de Rio Branco, Jamyl Asfury, lançou, no início desta semana sua candidatura a deputado estadual pelo Republicanos.

A cerimônia ocorreu no auditório da Livraria Paim, na rua Rio Grande do Sul, na presença de centenas de amigos de Jamyl, líderes comunitários e evangélicos.

A candidata ao Senado, Márcia Bittar, prestigiou a festa e disse estar feliz com o sucesso de sua candidatura. Ela disse que por causa do apoio de grandes lideranças como o Jamyl Asfury, vê a cada dia a possibilidade de ser senadora pelo Acre. “Uma grande festa essa do Jamyl, que bom que ele está do nosso lado. Isso fortalece nossa campanha e nos dá a certeza de que teremos deputados eleitos para a ALEAC”, disse Márcia Bittar.

Jamyl Asfury estava muito feliz na festa e lançamento de sua candidatura. Acompanhado da esposa Sandra Asfury, cumprimentou todos os amigos e em seguida falou de suas propostas para seu mandato.

“Nós conseguimos muitas vitórias para os acreanos nos mandatos que tivemos, e desta vez não será diferente. Vou ser um deputado determinado em ajudar a desenvolver o agronegócio em nosso estado. Para se ter ideia, sequer temos laboratório para pesquisa de solo para saber se precisa ou não de correção. E este é um dos meus compromissos, de fiscalizar e cobrar para que isto se torne realidade.

O pastor evangélico Daniel Batistela esteve no lançamento da candidatura de Jamyl e empenhou seu apoio. “O Jamyl é um homem de Deus, tem compromisso com o Reino de Deus e nós precisamos disso, homens que defendam os princípios cristãos e da família na política” disse Daniel Batistela.