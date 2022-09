Ivete Sangalo no Rock in Rio de novo, “Já deu!” desabafa Guilherme Arantes, vocalista do Roupa nova

- Publicidade -

O cantor Guilherme Arantes se manifestou a respeito da sétima participação de Ivete Sangalo no Rock in Rio. Ele disse que, apesar de Ivete ser uma grande cantora, o festival de música poderia dar uma oportunidade para outro artista.

As declarações de Arantes foram dadas durante entrevista ao canal Corredor 5, apresentado pelo produtor musical Clemente Magalhães.

Acho, por exemplo, que a Ivete Sangalo já deu o que tinha que dar para o Rock in Rio. Chega. São sete participações. Eu sei que é uma grande cantora e tudo. Eu reconheço, mas pô, nenhuma oportunidade para o Roupa Nova? Eu acho isso esquisito. Será que ninguém percebe que vai ser, porque eles vão acordar e vão colocar o Roupa Nova e vão arrebentar e vai dar a melhor noite de todos os tempos do Rock in Rio. Vão botar um milhão de pessoas para cantar, disse Guilherme.

Ele já recusou convite para se apresentar no Rock in Rio e afirmou que, talvez, evento não se importe em valorizar os artistas que fizeram história no país.

Fonte/ Portal Pleno News