Irmãs de 6 e 10 anos são achadas mortas sobre colchão em garagem

- Publicidade -

Os corpos de duas meninas foram encontrados em Edéia, cidade a 120 quilômetros da capital de Goiás, nesta terça-feira (27/9).

Segundo o delegado Daniel Gustavo, que investiga o caso as duas vítimas são as irmãs Maria Alice, de 6 anos, e Lavinia, de 10. O pai das crianças foi quem encontrou os corpos. A mãe é a principal suspeita de ter cometido o crime e está desaparecida.

“Não podemos descartar outras linhas de investigação, mas a principal linha é de que a mãe possa ter praticado os homicídios. Ela está até agora desaparecida”, disse o delegado ao Metrópoles no final da tarde desta terça.

De acordo com informação inicial do boletim de ocorrência, as meninas foram achadas mortas sobre um colchão na garagem da casa em que moravam.

As duas irmãs tinham marcas de ferimento com arma branca pelo corpo, possivelmente uma faca, segundo o delegado. Equipes da Polícia Civil da cidade se deslocaram para o endereço do crime ainda nesta tarde e tentam localizar a suspeita.