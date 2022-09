Irmãos de 5 e 10 anos morrem após embarcação naufragar no interior

Os pais conseguiram se salvar, bem como o filho de 8 anos. No entanto, logo após o acidente, o filho de 5 anos foi encontrado e levado de ambulância para uma unidade hospitalar na sede do município, mas chegou ao local sem vida.

Já no domingo (11), durante as buscas, que contou com a ajuda do Corpo de Bombeiros, foi localizado o corpo do outro filho do casal, de 10 anos, também sem vida.