Irmão de ex-vereadora de Rio Branco morre em acidente em estrada do Mato Grosso

Natanael Mendonça, 63 anos, irmão da ex-vereadora de Rio Branco, Elzinha Mendonça, morreu na tarde desta última segunda-feira, 26, em número acidente ocorrido na estrada MT-020, região da zona rural do município de Canarana, MT.

De acordo com informações prestadas pela polícia, Natanael dirigia um JEEP Renegade quando perdeu o controle do veículo e se colidiu com um ônibus, vindo a falecer no local do acidente.

O ac24horas conversou com Elzinha, que muito consternada, falou que o irmão havia ido visitar um filho que mora na região. “É um momento muito difícil para nossa família. Somos 10 irmãos e nunca havíamos perdido alguém tão próximo Meu irmão ia fazer aniversário na sexta-feira”, disse.

O filho de Natanael, que estava no carro na hora do acidente, foi socorrido e não corre risco de morte.

A família não divulgou ainda se o corpo de Natanael vem para o Acre para velório e sepultamento.

Fonte: Ac24horas