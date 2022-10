Ipec Acre: Gladson Cameli tem 53% dos votos válidos; Jorge Viana, 24%

- Publicidade -

Pesquisa Ipec sobre as intenções de voto para o governo do Acre mostra o candidato à reeleição Gladson Cameli (Progressistas) com 53% dos votos válidos e o ex-governador do estado Jorge Viana (PT) com 24%. Levantamento foi encomendado pela Rede Amazônica Acre e divulgado nesta sexta-feira (30/9).