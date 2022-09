Intrafegável: PRF fecha parte da BR-364 por causa das queimadas ás margens da estrada

- Publicidade -

No começo da tarde desta quinta-feira (8), agentes da Polícia Rodoviária Federal interditaram parte da BR-364, nas proximidades da Via Verde, próximo á estrada do Amapá, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

A ação se deu por conta de um incêndio de grandes proporções na vegetação, que fica às margens da rodovia, prejudicando a visibilidade dos motoristas e pedestres que passavam no local, trazendo risco eminente de acidentes e atropelamentos.

O bloqueio durou pouco tempo, somente até o fogo ser controlado. A PRF (Polícia Rodoviária Federal), já liberou a BR, para veículos e pedestres nesse momento.

Veja o vídeo: