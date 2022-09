Inter assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro após ganhar do Cuiabá

Apesar de ter dominado boa parte da partida, o Inter tomou sufoco no fim e quase teve um pênalti marcado contra no final do jogo. O gol de Alemão, marcado no começo da segunda etapa, foi o suficiente para ficar com os três pontos. Assim, chegou aos 46 pontos na segunda colocação. Já o Cuiabá viu sua série invicta, que durava quatro jogos, chegar ao fim e segue perto da zona de rebaixamento, com 26 pontos.

O primeiro tempo foi de ataque contra defesa. Jogando em casa, o Inter fez pressão na área adversária, tanto que criou praticamente todas as jogadas ofensivas e não deixou o Cuiabá jogar. A primeira boa chance aconteceu aos 12 minutos, quando Wanderson, e depois, Alemão acertaram duas vezes a trave no mesmo lance.

O meia Alan Patrick também teve duas chances de marcar. A primeira, aos 21 minutos, quando ele tabelou com Maurício e bateu cruzado, mas parou em bela defesa do goleiro João Carlos. Já aos 29, Wanderson cruzou na área e o meio-campista subiu sozinho, mas mesmo de frente para o gol, cabeceou para fora. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado, mas a primeira etapa terminou zerada.

Na volta do intervalo, o Inter seguiu melhor e depois de algumas mudanças no time titular, conseguiu se encontrar em campo e abrir o placar aos 22 minutos do segundo tempo. Pedro Henrique saiu em velocidade e cruzou duas vezes para Alemão. Na primeira, ele furou, mas na segunda não perdoou ao cabecear firme para o fundo das redes.

A partir daí, o time gaúcho diminuiu um pouco da intensidade e viu o Cuiabá buscar mais o jogo e quase empatou. Depois de algumas tentativas, André foi fazer o desarme em Edenílson dentro da área e acabou derrubado. Mas, depois de analisar o VAR, o árbitro acabou não marcando pênalti, o que foi muito festejado nas arquibancadas pela torcida do Internacional.

Os donos da casa ainda tiveram que segurar o resultado por alguns minutos, mas venceram mesmo por 1 x 0. Os cuiabanos deixaram o campo inconformados com a anulação do pênalti.