Instituto Travessia diagnósticos aponta Gladson com 47% e Jorge Viana com 33%; mostrando possibilidades de segundo turno

A pesquisa do Instituto Travessia Diagnóstico, encomendada pela empresa AC 24 Horas, aponta a possibilidade de um segundo turno no Acre entre os candidatos Gladson Cameli (PP) e Jorge Viana (PT). Os números foram divulgados na manhã desta quarta-feira, 28.

De acordo com a pesquisa, no cenário estimulado, quem lidera a intenção de votos dos acreanos é o candidato a reeleição Gladson Cameli (PP), com 47%, seguido de Jorge Viana, com 33% dos votos válidos.

Mara Rocha (MDB) aparece em terceiro lugar, com 11%, Petecão (PSD) com 6% e Márcio Bittar (UB) com 2%. O candidato Dadiv Hall (Agir) pontuou apenas 1%, enquanto Nilson Euclides (Psol) não pontuou nesta amostragem.

Nulos e brancos somam 3%, e não sabem ou não responderam também 3%.

Já na pesquisa espontânea, Gladson Cameli aparece com 39%, Jorge Viana 26%, Mara Rocha 7%, Sérgio Petecão 3% e Márcio Bittar 1%.

Rejeição

No quesito rejeição, os candidatos Jorge Viana e Sérgio Petecão aprecem empatados, com 38%. O governador Gladson Cameli teve 34% de rejeição, enquanto o senador Márcio Bittar pontuou 31%. A deputada Mara Rocha teve 22% de rejeição, o candidato Nilson Euclides teve 15% e menor pontuação foi de David Hall (Agir), com 12%.

Segundo turno

O Instituto Travessia Diagnóstico também perguntou em quem os eleitores acreanos votariam em um eventual segundo turno. Numa disputa contra Jorge Viana, Gladson levaria a melhor, com 48%, enquanto seu adversário pontuou 38%.

Já em uma disputa contra Mara Rocha, a vantagem de Cameli aumentaria ainda mais, que ficaria com 53%, contra 27% de Mara.

O Instituto Travessia Diagnóstico ouviu 1.200 eleitores, entre 24 a 27 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95% e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com o número BR-05815/2022 e Tribunal Regional Eleitoral com o número AC-08454/2022.

A Gazeta do Acre/Maria Meirelles