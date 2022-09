Instituto IPEC aponta, reprovação do governo Bolsonaro chega a 60%; aprovação é de 36%

Veja os resultados:

Reprovam: 60% (59% no levantamento anterior, em 12 de setembro)

Aprovam: 36% (36% na pesquisa anterior)

Não sabem: 5% (6% na pesquisa anterior)

O Ipec ouviu 3.008 pessoas, entre 24 e 26 de setembro, em 183 cidades do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado no TSE com o número BR-01640/2022.

Avaliação do governo Bolsonaro

O Ipec perguntou também como os eleitores classificam o governo de Jair Bolsonaro. Veja os números:

Ótimo/bom: 29% (30% no último levantamento, em 12 de setembro)

Ruim/péssimo: 47% (47% na pesquisa anterior)

Regular: 22% (22% na pesquisa anterior)

Não sabe: 1% (2% na pesquisa anterior)

