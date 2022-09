Inscritos no CadÚnico podem ganhar telefone do governo

Conhecido como Telefone Popular, o Acesso Individual Classe Especial é uma criação do governo federal que possibilita que famílias inscritas do CadÚnico tenham acesso à telefonia fixa, mas em condições especiais.

Dessa maneira, é possível ter acesso a uma assinatura mensal com tarifa reduzida, que custa cerca de R$ 15, podendo variar de acordo com cada estado. Assim, a franquia é mensal e não cumulativa, de 90 minutos.

O que o plano oferece?

Primeiramente, é possível fazer chamadas locais para outros telefones fixos. Quanto às ligações locais acima da franquia de 90 minutos, chamadas de longa distância nacional e internacional e chamadas para telefones celulares, estas precisam de créditos.

Sendo assim, por ser um direito das famílias que fazem parte do Cadastro Único, é preciso que os dados cadastrais estejam atualizados no sistema há pelo menos dois anos. Além disso, é preciso dar atenção especial às informações como renda familiar e endereço, que precisam de alteração todas as vezes que a família passar por uma mudança desse tipo.

Como solicitar o Telefone Popular?

A solicitação do Telefone Popular é feita através do Responsável Familiar (RF), que deve entrar em contato com a concessionária de sua região, com o Número de Identificação Social (NIS) e o CPF.

Portanto, caso o CPF não seja informado no CadÚnico, é preciso disponibilizar o Título de Eleitor ou Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI). Dessa forma, a concessionária consultará a base de dados do Cadastro Único do RF, a fim de verificar se o interessado pode solicitar esse serviço.

Para obter mais informações a respeito do Telefone Popular, é possível entrar em contato através dos telefones de atendimento, sendo eles:

10312 – CTBC Telecom;

10314 – Oi Região 2 (antiga área de atendimento da Brasil Telecom);

10315 – Telefônica e Vivo;

10331 – Oi Região 1;

10343 – Sercomtel (para regiões do interior do Paraná).