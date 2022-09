Insatisfeito: Morador de rua é agredido em via pública por dono de posto de lavagem

- Publicidade -

O morador de rua Cláudio da Silva Mesquita, de 38 anos, se envolveu em uma grande confusão e acabou saindo ferido, na noite desta quarta-feira (21), na rua José de Melo, região central de Rio Branco.

Conforme informações de testemunhas, vários moradores de rua se reúnem no interior de um posto de lavagem de carro, próximo a base do Samu. Os usuários de drogas esperam o local fechar e quando anoitece, eles se deslocam para a região, onde passam a noite toda usando drogas e bebendo.

O proprietário insatisfeito com a situação, resolveu ir até o local durante a noite falar com os andarilhos, pedir que eles se retirassem do estabelecimento. Um dos moradores de rua começou uma discussão com o dono do lava jato, que culminou em agressão física, onde quem levou a pior foi o usuário de entorpecentes.

Como o posto de lavagem fica na frente da base do Samu, o rapaz foi atendido no pátio da instituição, onde foi feito um curativo no supercílio e cotovelo do homem. Após o atendimento, Cláudio Silva foi liberado.

Segundo o dono do lava jato, toda vez que eles chegam para trabalhar no dia seguinte, o local se encontra todo sujo, cheio de fezes, restos de comida, papelões, preservativos e garrafas. Todo esse material é deixado para trás pelos usuários de drogas.