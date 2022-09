INMET emite alerta de mais chuvas intensas no Acre

- Publicidade -

A primeira chuva do mês de setembro, registrada nesta quarta-feira, 14, deixou estragos na capital acreana, devido ao grande volume de água e intensidade dos ventos. Nesta quinta-feira,15, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta de novas chuvas intensas.

Segundo o INMET, entre 15 e 16 de setembro, a previsão indica chuva, com 20 a 30 milímetros de água por hora ou até 50 milímetros de água no dia, e ventos intensos (40-60 km/h), no Vale do Acre.

Apesar do volume de água e ventania, as precipitações têm baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Instruções

Em caso de rajadas de vento, o INMET orienta que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Além disso, não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra dica valiosa, que pode prevenir acidentes, é para que se evite utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.