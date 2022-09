Influenciadora é processada por tatuador em R$ 90 mil após tatuagem polêmica

- Publicidade -

O tatuador Bruno Ferrer entrou com um processo por danos morais contra a influenciadora digital Nathalia Valente. O R7 teve acesso à ação no valor de R$ 90 mil, que corre em segredo de Justiça em Mogi das Cruzes, São Paulo.

Em junho deste ano, Nathalia virou assunto nas redes sociais após fazer uma tatuagem de grande proporção nas costas sem que a mãe soubesse. Na época, a influencer contou que se arrependeu ao ver o resultado e reclamou do trabalho do tatuador nas redes sociais.

Diante da repercussão do caso, Bruno já tinha se manifestado e pedido uma retratação por parte da jovem de 18 anos. O tatuador afirmou, na ocasião, que mostrou o passo a passo do desenho para Nathalia e que ela tinha aprovado a arte.

No processo, distribuído em julho, Bruno alega ter sido exposto por Nathalia, pois, na época da polêmica, a influenciadora afirmou que a tatuagem não foi feita da forma que ela tinha pedido. Além disso, a jovem compartilhou imagens do rosto do tatuador em vídeo postado no canal dela no YouTube.

Nathalia foi citada judicialmente, no mês passado, e já apresentou contestação para as acusações. A equipe de Bruno, por sua vez, respondeu à defesa. O juiz ainda não se manifestou, e as partes aguardam a decisão.