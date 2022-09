Influenciador é preso ao levar filhos a motel com garotas de programa

- Publicidade -

O cabeleireiro tinha status de influenciador nas redes socais, com mais de 400 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava seu trabalho especializado em luzes e coloração. A conta de “Adriano Hairstylist” já não está mais no ar na manhã de hoje.

A vítima que denunciou Adriano afirmou que ela e as duas colegas foram abordadas pelo homem em uma boate da capital mineira. Lá, elas teriam acertado detalhes sobre o programa, com um pagamento de R$ 1 mil para cada uma. Segundo ela, já durante a relação o suspeito começou a ser mais agressivo, puxando seus cabelos e dando um tapa em seu rosto. Ela ainda afirmou que ele tentou ter relação sexual sem preservativo, mas após negativas da parceira, que afirmou não se relacionar com clientes sem o uso de camisinha, Adriano aceitou colocá-la. A violência teria continuado quando, apesar dos pedidos da mulher, o cabeleireiro retirou a proteção ainda durante o ato. Ao perceber que ele não estava mais com o preservativo, a mulher decidiu cobrar o dobro do valor acertado para o programa, momento em que o suspeito se irritou, de acordo com o depoimento, levando-a a chamar a polícia. A vítima disse ter registrado imagens da discussão após o programa e sua versão foi confirmada pelas outras mulheres contratadas pelo suspeito, de 19 e 29 anos. Ao chegar ao local e notar a presença dos filhos de Adriano no motel, policiais militares questionaram funcionários sobre a entrada dos adolescentes junto aos adultos, mas eles alegaram que não viram os jovens dentro do veículo e que acreditavam que os dois estavam escondidos. Outro lado

UOL