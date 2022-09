Influenciador digital é sequestrado e torturado

- Publicidade -

Um influenciador digital foi sequestrado por quatro homens armados e torturado, na tarde do sábado (10), em Santo Antônio de Jesus, no recôncavo da Bahia. Os suspeitos foram presos após o crime.

Na ação, foram apreendidos celulares, pulseiras, anéis, uma faca, um simulacro de arma de fogo, fita adesiva, um coturno, algemas, uma pistola calibre 9mm, um carregador com munições, cartão de crédito, entre outros.

De acordo com a Polícia Militar da cidade, o influenciador, identificado pelas iniciais L. P. A., de 31 anos, estava em um bar, localizado na Rua João Delfino, quando foi abordado pelos suspeitos e sequestrado.

Testemunhas acionaram equipes da PM, que se deslocaram até o local para colher informações. Ainda de acordo com a polícia, a vítima foi encontrada na BR-101, na cidade de Laje, a cerca de 43 quilômetros do local de onde foi sequestrada, e socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus.

Antes de ser liberado do sequestro, o influenciador foi torturado pelos criminosos, que fizeram contato com a família para pedir uma quantia em dinheiro, que não foi detalhada. Ele também foi esfaqueado em uma das pernas. Após atendimento médico, ele recebeu alta e registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia Territorial (DT).

Na noite do sábado, a PM recebeu a informação de que os suspeitos de sequestrarem o influenciador estavam em direção ao terminal do ferry-boat de Bom Despacho. Uma equipe da 5ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) se deslocou até o local e encontrou dois dos quatro criminosos. Eles confessaram a participação no crime e informaram que os outros dois suspeitos foram a pé para o ferry, no sentido Salvador.

O tenente-coronel do 14° BPM de Santo Antônio de Jesus, Edmundo Assemany Júnior, acionou equipes da 9ª CIPM, que se deslocaram até o local e encontraram os outros dois envolvidos no crime. Eles estavam com os pertences da vítima, que foram recuperados.

“Poucas horas depois do sequestro, a Polícia Militar, juntamente com a [Polícia Rodoviária Federal] PRF, conseguiu efetuar a prisão dos quatro suspeitos envolvidos no sequestro, bem como apreender todos os objetos utilizados na ação. Os bens subtraídos do sequestrado foram recuperados e devolvidos à vítima“, disse o tenente-coronel.

Os suspeitos que estavam em direção ao ferry de Bom Despacho foram encaminhados para a delegacia de Santo Antônio de Jesus. Já os outros dois, estão presos na capital baiana.

Fonte: G1